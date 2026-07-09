LGS sonuçları bugün mü, yarın mı açıklanıyor? MEB tarafından 2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Milyonlar LGS sonuçlarını bekliyor. Alınacak başarılı bir puan öğrencilerin güzel bir lisede okumasının kapısını aralayacak. Sonuçların ardından tercihler başlayacak ve asıl mesai o zaman başlayacak. Bugün yine ısrarla "2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu yöneltiliyor.

LGS sonuçları bugün mü, yarın mı açıklanıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı bir sürprize imza atmaz ise 2026 LGS sonuçları bugün değil, yarın erişime açılacak. Fakat saat ile ilgili bir duyuru yapılmış değil.

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Sonuç ilanının ardından 3 gün sonra yani 13-14 Temmuz tarihleri arasından lise tercihleri başlayacak. 5 Ağustos'ta ise tercih sonuçları ilan edilecek.