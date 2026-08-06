LGS TABAN PUANLARI BELLİ OLDU! Lise taban puanları ve boş kontenjanları için tıklayınız

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Milli Eğitim Bakanlığı, Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nu yayımladı. Liselerin taban puanları ve boş kontenları belli oldu. Hem öğrenciler hem de veliler yoğun bir mesai harcıyor. İşte detaylar...

2026 Yılı Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları, 05 Ağustos 2026 tarihli Yerleştirme sonuçlarına göre taban puan ve boş kontenjan bilgileri için Tıklayınız

2026 Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları, 05 Ağustos 2026 tarihli Yerleştirme sonuçlarına göre, tercihe yerleşen en son öğrencinin yerleştirilme taban bilgileri ve tercih boş kontenjanları için Tıklayınız

2026- 1. Yerleştirmeye Esas Nakil (Merkezi,Yerel ve Pansiyonlu Yerleştirme) Tercih Başvuru Giriş Ekranı için Tıklayınız

Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu için Tıklayınız

LGS 1. nakil başvuruları 7 Ağustos'ta sona erecek. Nakil sonuçları ise 10 Ağustos'ta ilan edilecek.