Lider kadrodaki iki terörist etkisiz hale getirildi
TSK tarafından son bir haftada lider kadrodaki iki terörist de dahil olmak üzere toplam 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
TSK, son bir haftada ikisi lider kadroda olmak üzere yurt içinde 2 ve yurt dışında 12 olmak üzere toplam 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Zeytin Dalı Harekatı 4403 terörist etkisiz hale getirildi
TSK'dan "Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4403 olmuştur." açıklaması yapıldı.
Kaynak: AA