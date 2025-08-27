Liman sakinleri isyan etti: Her ay bir kamyon ekmeği denize döküyorlar
Rize’de kimliği belirsiz kişiler tarafından denize dökülen bir kamyon ekmek kayıkhane sahiplerinin tepkisine neden oldu. Her ay limana bir kamyonun konteyner dolusu ekmek boşalttığını ifade eden çevre sakinleri durumdan şikayetçi.
Rize'nin Eminettin Mahallesindeki Su Ürünleri Kooperatifine bağlı kayıkhanelerin bulunduğu limana gelen balıkçılar denizin üzerinde yüzen yüzlerce buğday ekmeği, çavdar ekmeği, mısır ekmeği, simit gibi unlu mamuller ile karşılaştı.
Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından dökülen ürünleri gören kayıkhane sahipleri duruma tepki gösterdi.
Her ay bir kamyon ekmeği denize atıyolar
Geçtiğimiz yıllarda da çürümüş balıkların denize döküldüğünü hatırlatan Eminettin Mahallesi Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Ali Köseoğlu, ekmeklerin denize dökülmek yerine hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara verilebileceğini savunarak "Geçen sene palamut balığını çürütüp denize dökmüşlerdi. Şimdide ekmeği kamyonla denize döktüler. Ayda bir limanımıza kamyonla ekmek dökülüyor. Bu ekmekleri denize kim atıyor? Bunlara yazık değil mi? Bunları insanlara, hayvanı olanlara neden vermiyorlar?" dedi.