LİSE TERCİHİ SONUÇ TARİHİ: LGS 2026 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Lise hayali kuran binlerce öğrenci için tercih sonuçları büyük önem taşıyor. Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, yerleştirme sonuçlarının ilan edileceği günü heyecanla bekliyor. Her geçen gün artan soru "LGS 2026 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor.

2026 Liselere Geçiş Sistemi tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre tercih sonuçları 5 Ağustos Çarşamba günü açıklanacak.

2026 LGS takvimi...

13-24 Temmuz 2026 - Özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların işlemlerinin ve kayıtlarının tamamlanması

13-24 Temmuz 2026 - Yerleştirme işlemleri için tercihlerin alınması

5 Ağustos 2026 - Yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ilan edilmesi

5-7 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvurularının alınması

10 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının ilanı

10-12 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvurularının alınması

14 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarının ilanı

17-21 Ağustos 2026 - Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvurularının alınması

24 Ağustos 2026 - İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları yerleştirmelerinin tamamlanması