LİSE TERCİHİ SONUÇ TARİHİ: LGS 2026 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS tercih sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Son işlem tarihi 27 Temmuz olarak belirlenirken bu tarihe kadar tercihlerini yapanlar sonuçları bekliyor. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı tercih sonuçlarını ne zaman açıklayacak?
Lise hayali kuran binlerce öğrenci için tercih sonuçları büyük önem taşıyor. Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, yerleştirme sonuçlarının ilan edileceği günü heyecanla bekliyor. Her geçen gün artan soru "LGS 2026 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor.
2026 Liselere Geçiş Sistemi tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre tercih sonuçları 5 Ağustos Çarşamba günü açıklanacak.
2026 LGS takvimi...
13-24 Temmuz 2026 - Özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların işlemlerinin ve kayıtlarının tamamlanması
13-24 Temmuz 2026 - Yerleştirme işlemleri için tercihlerin alınması
5 Ağustos 2026 - Yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ilan edilmesi
5-7 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvurularının alınması
10 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının ilanı
10-12 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvurularının alınması
14 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarının ilanı
17-21 Ağustos 2026 - Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvurularının alınması
24 Ağustos 2026 - İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları yerleştirmelerinin tamamlanması