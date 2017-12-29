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Liselere Geçiş Sınavı tarihi belli oldu

Merkezi sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumları için yapılacak sınavın 2 Haziran 2018 tarihinde saat 10.00'da gerçekleştirileceği bildirildi.

Liselere Geçiş Sınavı tarihi belli oldu
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), merkezi sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumları için yapılacak sınavın 2 Haziran 2018 tarihinde saat 10.00'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinde, 2018 sınav uygulama takvimi yayımlandı.

Buna göre, merkezi sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumları için yapılacak sınav, 2 Haziran 2018 tarihinde saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

Öte yandan takvime göre 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar için gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı da (İOKBS) 3 Haziran 2018 tarihinde saat 10.00'da yapılacak.

Kaynak: AA

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