Lübnan ateş içinde! MSB tahliye harekâtı için hazırlıklara başladı

İsrail'in bir yıldır Gazze'de sürdürdüğü savaş, Lübnan'a da sıçradı. Geçtiğimiz günlerde İsrail'İn Hİzbullah'ı hedef alan siber saldırısı dünya gündemine bomba gibi düşmüştü.

Hİzbullah ise saldırılarına Mossad'ın harekat merkezine gönderdiği balistik füzelerle karşılık verdi. Gerilimi tırmandıran bu saldırının ardından İsrail, Lübnan'a peş peşe hava saldırıları düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dünkü saldırılarda en az 72 kişinin öldüğünü, 400'den fazla kişinin de yaralandığını bildirdi. Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ise yoğun bombardımanı nedeniyle 500 bin kişinin evlerini terk ettiğini söyledi.

Tahliye için hazırlıklar başladı

Lübnan son saldırılarla adeta ateş çemberine dönerken MSB, Lübnan'daki Türk vatandaşlarının olası tahliyesi için planlama yapıldığını bildirdi.

Lübnan’a yardımların diğer kurumlarla koordineli şekilde devam edeceğini açıklayan MSB kaynakları, “Lübnan’da yaşanan gelişmeler Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak yakından takip edilmektedir. Olası bir tahliye harekâtı kapsamında da ön planlama ve ön hazırlıklar yapılmaktadır.” ifadelerini kullandı.