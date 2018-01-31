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Lübnan Başbakanı Hariri Çankaya Köşkü'nde

Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Çankaya Köşkü'nde Başbakan Binali Yıldırım'la görüştü.

Lübnan Başbakanı Hariri Çankaya Köşkü'nde
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Başbakan Binali Yıldırım, Lübnan Başbakanı Saad Hariri'yi resmi törenle karşıladı.

İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Yıldırım ve Hariri, Çankaya Köşkü'nün merdivenlerinde tokalaşarak basına poz verdi.

Yıldırım, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile baş başa görüştü. Basına kapalı görüşme 1 saat sürdü.

Daha sonra Yıldırım ve Hariri'nin başkanlık ettiği heyetler arası görüşmeye geçildi.

Kaynak: AA

Saad Hariri Lübnan Binali Yıldırım başbakan

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