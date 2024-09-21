Lübnan patlamaları sonrasında yabancı menşeli cihazlara yeni inceleme mi gelecek?

İdris Doğrul, dijital dönüşümün iyiliklerinin yanında kötü olaylarda da kullanılabileceğinin örneklerinden birinin söz konusu saldırılarda ortaya çıktığını anlattı. Bunun sürekli gündemde tutulması gereken konu olduğuna dikkati çeken Doğrul, "Her şeyi parasal düzlemde değerlendirmeden, kendi güvenliğimiz, devletimizin ve milletimizin güvenliği açısından ve kişisel güvenlikler açısından siber güvenliğin önemini, farkındalığını topluma daha iyi anlatmak zorundayız" ifadesini kullandı.

İletişim protokolleri tekrar gözden geçirilmeli

İdris Doğrul, yurt dışından getirilen teknolojik ürünlerin güvenlik açıkları olabileceğini, ürüne sonradan müdahale edilerek yapılan kötü niyetli uygulamaların kullanıcı için büyük risk oluşturabileceğini vurguladı ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle yabancı menşeli aldığımız teknolojik ürünlerin belgelendirilmesi ve gümrük işlemlerine girerken tekrar dikkatli bir kontrol ve süzgeçten geçirilerek yapılmasında fayda görüyorum. Her aldığımız ürünün güvenilir olmasını test etmemiz, iyi niyetleri sorgulamamız kendi güvenliğimiz açısından önemlidir. Cep telefonundan tutun da aldığımız CNC tezgahlara kadar artık Endüstri 4.0 ve 5.0 dediğimiz sistem içinde bütün veri akışını sağlayan sistemlerin kontrol edilmesi gerekmektedir. İletişim protokollerini tekrar gözden geçirmek zorundayız. Bize dayatılan bazı zorunlulukları da tekrar kendimiz regüle ederek güvenlik seviyemizi daha üst seviyeye getirmek zorundayız."

Güçlü bilişim altyapısı ulusal güvenliğin de en büyük güvencesi

Yerli teknolojilerde Türkiye'nin iletişim altyapısını kendi ürettiği teknolojiyle yapmasının, siber güvenliğin temel esaslarından olduğunu söyleyen Doğrul, "Türkiye bu alanda kendine yeterliliği kazanıyor. Biz de dernek olarak bütün çalışmalara destek vererek, siber güvenlik konusunda da kendi önlemini, kendi üretimini yapan ve bağımsızlığını ilan etmiş bir Türkiye olarak çalışmalara devam edeceğiz. Unutmayalım ki güçlü bir bilişim altyapısı sadece ekonomik değil, aynı zamanda ulusal güvenliğimizin de en büyük güvencesidir" görüşlerini paylaştı.