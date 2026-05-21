Lütfü Savaş: Türk siyasetine hayırlı olsun
CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi, her iki kurultay hakkında da ‘mutlak butlan’ kararı vermesinin ardından açıklama yapan davayı açan Lütfü Savaş, "Bu karar tüm milletimize, Türkiye'deki tüm siyasetçilere ve siyaset mekanizmasına hayırlı uğurlu olsun" dedi.
İstinaf 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali talebiyle açılan davada her iki kurultay hakkında ‘mutlak butlan’ kararı verdi. Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organları görevlerine iade kararı verildi.
Kararın ardından Eskişehir’de açıklamalarda bulunan Lütfü Savaş, davayı CHP’nin tarihi misyonunu, hukuk anlayışını ve demokrasi geleneğini korumak amacıyla açtığını söyledi.
Kurultay sonrası kamuoyunda çeşitli tartışmalar yaşandığını belirten Savaş, “Partimin üzerinde böyle bir şaibe kalsın istemedim. Varsa bir şaibe bunun ortaya çıkarılması, yoksa da partimizin kimse tarafından kirletilmemesi gerektiğini düşündüm” ifadelerini kullandı.
Davayı “Türk siyasi tarihinin en önemli davalarından biri” olarak nitelendiren Savaş, karar sonrası kimsenin sevinç göstermemesi gerektiğini belirterek, “Bugünden itibaren hepimizin çok daha büyük bir sorumlulukla CHP’yi geleceğe nasıl hazırlarız diye düşünmesi gerekiyor” dedi.
Savaş, CHP’nin Türkiye’nin tüm kesimlerini kapsayan bir siyaset anlayışıyla yeniden umut veren bir yapıya kavuşması gerektiğini ifade ederek, “Türkiye’ye yeniden umut taşımak ve umut aşılamak lazım” diye konuştu.
Parti üyeliğiyle ilgili de değerlendirmede bulunan Savaş, geçmişte sosyal medya paylaşımı nedeniyle parti dışına itildiğini belirterek, alınan kararlarla birlikte kendisini yeniden CHP’nin bir parçası olarak gördüğünü söyledi.
Açıklamasında, bundan sonraki süreçte esas sorumluluğun Kemal Kılıçdaroğlu’nda olduğunu ifade eden Savaş, “Nasıl bir planlama yapılacaksa biz de yanında olmak zorundayız” dedi.