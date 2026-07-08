Macron NATO Zirvesi'ne damga vuran gözlüğüyle geldi

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde daha önce gündem olan güneş gözlüğüyle görüntülendi.

Macron'un 19-23 Ocak tarihlerinde İsviçre'nin Davos-Klosters kasabasında gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu'nda da taktığı gözlük, o dönem sosyal medyada geniş yankı uyandırmış, ABD Başkanı Donald Trump'ın da gündemine girmişti.

Davos'ta gündem olmuştu

Fransa Cumhurbaşkanı'nın Davos'taki görünümü bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından "gösterişçi" olarak yorumlanmıştı. Fransız basınında ise Macron'un gözünde subkonjonktival kanama meydana geldiği öne sürülmüştü.

Macron, daha önce katıldığı başka bir etkinlikte de benzer bir güneş gözlüğü takmış ve "Lütfen gözümün çirkin görünümünü mazur görün" demişti.

Macron'un çok konuşulan gözlüğünün Henry Jullien markasına ait 659 Euro'luk "Pacific S 01 Double Gold" modeli olduğu öğrenilmişti. Gözlüğün gündem olmasının ardından modelin satışlarında ciddi artış yaşanmıştı.

Şirketin hisseleri yükselmişti

Henry Jullien'in çatı grubu olan İtalyan şirket iVision Tech'in hisseleri, söz konusu ilginin ardından bir günde yüzde 28 değer kazanmıştı. Şirketin piyasa değeri de yaklaşık 4,1 milyon dolara yükselmişti.

iVision Tech CEO'su Stefano Fulchir, Macron'un gözlükleri 2024'teki G20 Zirvesi sırasında diplomatik hediye olarak aldığını, daha sonra aynı modelden bir çift daha satın aldığını açıklamıştı.