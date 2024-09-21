Maganda kurşunu can aldı: Yedi yaşındaki Nisa öldü!
Muş'ta başına yorgun mermi isabet eden 7 yaşındaki Nisa Sönmez, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın failinin bulunması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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Muş'ta Yarpuzlu köyünde evinin önünde oturan 7 yaşındaki Nisa Sönmez'in başına yorgun mermi isabet etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan çocuk, Muş Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Elazığ'a gönderildi.
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden çocuğun cenazesi, kara yoluyla götürüldüğü köyde toprağa verildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.