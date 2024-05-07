Maganda kurşunu daha doğmamış bebeğin canını aldı!

Ceylanpınar ilçesindeki Yenişehir Mahallesi'nde düzenlenen düğünde gelin ile damadın otomobilden indiği sırada havaya silahla ateş açıldı.

Merminin isabet ettiği 34 yaşındaki üç aylık hamile Zemzem Ö., yaralı olarak Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede Zemzem Ö.'nün bebeğini kaybettiği belirlendi. Harran Üniversitesi Hastanesine sevk edilen kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, F.K. (48) ve C.K.’yi (58) gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.