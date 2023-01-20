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Mahkeme AtlasJet için kararını verdi

AtlasJet çalışanlarının, şirketten alacakları için açtıkları dava sonuçlandı. Mahkeme bir kez daha "iflas" kararı verdi.

Haber Merkezi
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AtlasJet, iflas başvurusunun yapıldığı 14 Şubat 2020 tarihinden bu yana kadar eski çalışanlarına ait maaç ve alacakları ödememişti. Bu gerekçeyle, şirketin eski çalışanları tarafından açılan davanın duruşması dün görüldü.

Mahkeme bir kez daha şirketin iflasına karar verdi. Bu kararla birlikte sona gelinen yargı sürecinde başa dönülmüş oldu.

Havacılık Çalışanları Sendikası'ndan (Hava-Sen) karar sonrasında yapılan açıklamada, "Tüm Atlas Mağdurlarının bu konudaki beklentisi devam ediyor" denildi.