Mahmut Sütçü kimdir, kaç yaşında ve nereli?

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SPK Başkanı Mahmut Sütçü, sağlık sorunları nedeniyle istifa etti. Günün en çok konuşulan olayı sonrası "Mahmut Sütçü kimdir, kaç yalında ve nereli" sorusu art arda gelmeye başladı.

Mahmut Sütçü kimdir?

Mahmut SÜTCÜ 1968 yılında Samsun/Bafra'da doğdu. İlköğrenimini Bafra'da, orta ve lise öğrenimini Amasya’da sürdürdü. 1986'da Amasya İmam Hatip Lisesinden, 1990'da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu.

Çalışma hayatına 1991 yılında Hesap Uzman Yardımcısı olarak başladı. 1994 yılında Hesap Uzmanı, 2003 yılında Baş Hesap Uzmanı olarak görev yaptı. 2002-2003 yılları arasında Maliye Bakanlığınca İngiltere'de bir yıl görevlendirildi. Daha sonra sırasıyla 2004-2005 yılları arasında Dış Ticaret Vergi Dairesi Başkanlığı (İstanbul), bu görevle birlikte Marmara Kurumlar Vergi Dairesi ve Boğaziçi Vergi Dairesi Başkanlığı (vekâlet), 2005 yılında Antalya Gelirler Bölge Müdürlüğü (vekâlet), 2005-2013 yılları arasında Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı, 2013-2016 yılları arasında Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2016’da Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığı görevine atandı. 2017’ye kadar Ankara Vergi Dairesi Başkan Vekilliği görevini de yürüttü.

2006-2009 öğretim yıllarında Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde Vergi Hukuku dersleri verdi.

Kasım 2024’ten itibaren SPK İkinci Başkanı olarak görev yapan Sayın SÜTCÜ, 9 Mayıs 2026 tarihinde SPK Başkanı olarak atandı.

Mahmut SÜTCÜ, evli ve iki çocuk babasıdır.