Makam aracı olarak da kullanılacak! Togg CEO'su Karakaş'tan Togg T10F açıklaması

Togg CEO'su Gürcan Karakaş, şirketin ilk faaliyete geçtiği günden itibaren yaşadığı tecrübe ve deneyimleri aktarırken güncel gelişmeler ve şirketin hedeflerine dair ayrıntıları paylaştı. CNBC-E'ye konuşan Karakaş, son aylarda Avrupa ve Türkiye genelinde satışların daraldığı elektrikli otomobil pazarına yönelik yaptığı değerlendirmede "Kampanyalar ve yeni ürün çalışmalarıyla yerimizi güçlendirmeye devam edeceğimize inanıyoruz" dedi.

İlk faaliyete başladıkları yıl 2018'den bu yana zamanın su gibi akıp geçtiğiniz söyleyen Karakaş, "Sanki dün gibi. 2020'de bulunduğumuz kampüsün inşaatına başladık. Dünyadaki örnekleriyle hem büyüklük hem de teknoloji içeriği açısından oldukça hızlı şekilde tamamladık. Nihayetinde seri üretimimize planladığımız gibi 2023'ün içinde başladık. Ön siparişlerimizi çıktık. Yola çıktığımız zaman beklentilerimizin de üzerinde bir teveccüh ile karşılanmıştık. 177 binin üzerinde bir ön sipariş almamıştık. 2024'e girdiğimiz zaman da artık seri üretime başlamış, hem iş ortaklarıyla hem de ekibiyle beraber bir şirket olarak 2024'e başladık. Toplam üretimimiz ve teslimatlarımız 30 bini aştı" ifadelerini kullandı.

"Nisan'da satılan her 2 elektrikli araçtan biri Togg'du"

Mayıs'ın ayına dair otomobil satış verilerinin hala açıklanmadığını ancak Nisan ayı verilerine göre satılan her 2 elektrikli araçtan biri Togg olduğunu belirten Karakaş "Burada oldukça yüksek bir pazar payı görüyoruz. İlk 4 ayda yüzde 35'in üzerindeydi. Öbür taraftan SUV segmentinde yine pazar lideriz. En fazla tercih edilen SUV olarak kayıtlara geçiyoruz" diye konuştu.

Hedef; Yıl sonu Avrupa'ya açılmak

Yıl sonu hedeflerinin Avrupa'ya açılmak olduğunu vurgulayan Karakaş, "Faaliyetlerimizi bir taraftan pazarda yavaş yavaş yer edinerek, Türkiye'deki başarımızın bize yurt dışına çıkarken faydalı olacağının da bilinciyle devam ettiriyoruz" dedi.

Tüketici direnci ve Elektrikli oto pazarında zayıflama

Tek başına bir şirket olarak Türkiye ya da Avrupa'daki mega trendlere karşı durmanın mümkün olmadığını belirten Karakaş "Ürününüz faaliyet gösterdiğiniz segmentiniz ve rekabetçiliğiniz yeterli ise değişen şartların içerisinde kendinize yer bulabilirsiniz. O anlamda Nisan ayında bizim için her 2 araçtan 1'sinin Togg olması çok değerli. Toplam rakam pastanın illa ki büyüdüğü anlamına gelmiyor ama o var olan pastanın içerisinde ki şirketlerin birincil hedefi de budur; pasta büyümüyorsa var olan pastanın içerisinde pay almak. Dolayısıyla biz gerek kampanyalarla gerek şu an sürdürdüğümüz yeni ürün çalışmalarıyla yerimizi güçlendirmeye devam edeceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

Asyalı elektrikli otomobillerinin Avrupa "istilası"

4 ay öncesine kadar Avrupa'daki tüketicilerin ve şirketlerin elekrikli araçlara büyük rağbet gösterdiğini belirterek "İşleyen malları 2035'ten sonra tamamen bırakacaklardı" hatırlatmasını yapan Togg CEO'su Gürcan Karakaş, "Ama şöyle bazı gerçekler oluştu; Birinci öncelikle Avrupalı olmayanların özellikle Asyalıların hatta Çinlilerin elektrikli araçlarda daha iyi oldukları hem teknoloji olarak hem de rekabetçi olarak daha başarılı oldukları görüldü. Bunu Avrupa'ya girmelerinden, tırnak içi Avrupa pazarını "İstila" etmelerinden de görüyoruz. Hal böyleyken klasik üreticiler de bir şekilde ellerinde var olan ürünlerinin devamını sürdürebilmek, içten yanmalı ve hibritleri daha ön plana çıkartmak için ellerinden geleni yapıyor" dedi.

"Elektrikli araçtan dönüş yok"

Satışlardaki düşüş eğilimine ilişkin kendi değerlendirmelerini de ekleyen Karakaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim düşüncemiz şu; Elektrikli araçtan dönüş yok. Geri dönüş noktası çoktan aşıldı. Çünkü sürüş konforu, bakım onarım ve kullanım maliyetlerine baktından sonra kıyas götürmez bir gerçek var. Dolayısıyla belki 1-2 sene belirli bir tırnak içi yavaşlama olabilir. Ancak Avrupa boyutunda baktığımız zaman pazar yeterince büyük ve Togg gibi şirketlerin orada kendilerine yer bulması çok olası ve çok mümkün."

4x4 Togg

Yakında limited edition olarak gündeme getirecekleri serinin içerisinde 4x4 modellerinin de yer aldığını ifade eden Karakaş, "Yakın zamanda limited edition olarak gündemize getireceğimiz serinin içerisinde 4x4'lerimiz de var. Şimdi zaman geçtiği için hatırlamayabiliriz; biz vakti zamanında ön siparişe çıktığımız zaman kendi içimizde hazırladığımız bir program vardı. Onu daha ilk gününün sabahında, ne yazık ki ülkemiz depremle uyanınca durdurmuştuk" diye konuştu.

"T10F makam aracı olarak da kullanılacak"

TOGG'un son modeli olan T10F için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirten Gürcan Karakaş, "Yerden yüksek ama SUV olmayan aynı zamanda da sportif bir araç bizi bekliyor. Bu aracın makam aracı olarak da kullanılacağını düşünüyoruz. Farklı segmentlere hitap eden T10F ile TOGG'un rekabet gücü daha da artacak" diye konuştu.