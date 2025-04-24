Malatya Yaşam Kent’te 23 Nisan coşkusu

Başak N. GÖKÇAM

6 Şubat dep­remlerinin hemen ardından Malatya ve Adıyaman’da 10 binden fazla kişiye yaşam ala­nı kurduklarını belirten Röne­sans Holding Yönetim Kuru­lu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, “6 Şubat depremlerinin he­men ardından Malatya ve Adı­yaman’da 10 binden fazla ki­şiye yaşam alanı kurduk. Kur­duğumuz yaşam alanı, sosyal destek alanları ile bölgeye ör­nek oldu.

Bu alanda yaşayanla­rın yüzde 35’ini ka­dın, yüzde 30’unu ise çocuklar oluş­turuyor. Biz de on­ların ihtiyaçlarını gözeterek Malat­ya Yaşam Kent’te, UNICEF Türki­ye ile 2023 Mart’ta iş birliğimizi baş­lattık. Bugüne kadar toplam 11bin 600’den fazla çocuk, genç ve kadına doğrudan destek olduk: 4 bine ya­kın çocuk ve gence; er­ken çocukluk eğitimi, ergen gelişimi ve katı­lım programı desteği verdik. 260’dan fazla anne ve 970’den faz­la çocuğa, çocuk ko­ruma ve toplum­sal cinsiyete daya­lı şiddet önleyici hizmetler sunduk. Mobil aktivite­ler aracılığıyla 887 anneye ve 5.506 çocuğa koruyucu hizmet desteği sağladık” dedi.

“Vakit geçirmenin iyileştirici etkisine şahit oluyoruz”

2 yıldır her 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayra­mı’nda Rönesans gönüllüleri ile çocuklar için bu etkinliğin düzenlendiğini söyleyen İpek Ilıcak Kayaalp, “Onlarla vakit geçirmenin hepimiz için iyi­leştirici etkisine şahit oluyo­ruz. Emeği geçen herkese gö­nülden teşekkür ediyoruz” di­ye ekledi.