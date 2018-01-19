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Malatya'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Pütürge İlçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'da 4.2 büyüklüğünde deprem
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, bugün saat 16.53'de, merkez üssü Pütürge'ye bağlı Ormaniçi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 5 kilometre derinliğinde olduğu belirtilen deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadığı belirtildi.

Başbakanlık AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

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