Malatya'da kaçakçılık operasyonları: 2 zanlı yakalandı
Malatya'da kaçakçılık operasyonlarında 1 tabanca ve 2 av tüfeği ile kaçak ürünler ele geçirildi.
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İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılığın önlenmesine yönelik 2 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 1 tabanca, 2 av tüfeği, 4 kesici alet, 64 fişek, 109 kartuş, 2 akıllı telefon, 13 kablosuz kulaklık, 5 akıllı saat ve 43 akıllı telefon şarj başlığı ile kablosu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.