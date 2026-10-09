Maltepe’de çöken binada can kaybı 5’e yükseldi: Arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

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İstanbul’un Maltepe ilçesinde 7 katlı bir binanın ilk üç katının çökmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 3’ü çocuk 10 kişi enkazdan sağ kurtarıldı.

Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’ta dün saat 05.40 sıralarında meydana gelen çökmenin ardından AFAD, itfaiye, UMKE, polis ve sağlık ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

Çalışmalar kapsamında enkazdan 3’ü çocuk 10 kişi sağ çıkarıldı. Binanın çökmeden etkilenmeyen üst katlarında bulunan vatandaşlar da ekipler tarafından tahliye edildi.

Son kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Enkaz altında kalanlara ulaşmak için sürdürülen çalışmalar, binadaki yeni çökme riski nedeniyle zaman zaman güçlükle yürütüldü. Üst katların tehlikeli şekilde eğilmesi nedeniyle ekipler ek güvenlik önlemleri aldı.

İlk aşamada 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, çalışmalar ilerledikçe can kaybı 4’e yükseldi. Enkaz altında aranan son kişi olan 60 yaşındaki Hüseyin Özkurt’un da cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 5 oldu.

Son kişinin enkazdan çıkarılmasının ardından arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

Bina 1987 yılında inşa edildi

İstanbul Valiliği'nin paylaştığı bilgilere göre, 1987 yılında inşa edilen bina zemin kat ve üzerinde 6 kattan oluşuyordu. Yapının zemin katında işyeri, üst katlarında ise toplam 12 daire bulunuyordu.

Nüfus kayıtlarına göre binada 33 kişi yaşıyordu. Çökmeden etkilenen bölümdeki 4 dairede ise 14 kişinin kayıtlı olduğu belirtildi.

Facianın ardından çevredeki yapılar için de güvenlik önlemleri alındı. Aynı sokakta bulunan biri 7, diğeri 4 katlı iki bina tedbir amacıyla mühürlendi.

Kaçak kat tespiti gündemde

Binanın neden çöktüğünün belirlenmesi amacıyla başlatılan soruşturma kapsamında yapının taşıyıcı sistemi, yapı geçmişi ve olası teknik kusurlar inceleniyor.

Çöken binaya ilişkin kaçak kat tespiti de soruşturmanın gündeminde yer alırken, binanın mimarı ile dönemin şantiye şefi gözaltına alındı. Çökmenin kesin nedeni ise henüz resmi olarak açıklanmadı.

2 mülkiye müfettişi görevlendirildi

İçişleri Bakanlığı da binanın planlama, inşaat ve tadilat süreçlerini incelemek üzere 2 mülkiye müfettişi görevlendirdi. Müfettişlerin, süreçlerde kamu görevlilerinin ihmal, kusur veya sorumluluğunun bulunup bulunmadığını araştıracağı belirtildi.