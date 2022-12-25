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Maltepe'de tekne karaya oturdu! Can kurtarma botuyla kurtardılar

Maltepe'de bir tekne karaya oturdu. 9 metre uzunluğundaki teknede bulunan kişiler Kıyı Emniyeti tarafından kurtarıldı. Can kurtarma botuyla tekneden alınan kazazedelerin Bostancı'ya getirildiği öğrenildi.

AA
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Maltepe önlerinde 9 metrelik teknenin karaya oturduğu belirtildi.

Açıklamada, "Teknede bulunan 9 kazazede, TAHLİSİYE-3 (can kurtarma) botumuzca bulundukları yerden kurtarılarak Bostancı'da emniyete alındı." bilgisi verildi.

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