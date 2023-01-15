Sakarya'da durağa çarpan araç ikiye bölündü
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde durağa çarparak ikiye bölünen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Osmanbey Kavşağı'nda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 54 AGK 787 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak durağa çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle ikiye bölündü ve araçta bulunan Yasin A. ve Aysel K. yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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