Mamak Belediyesi'nden barınak açıklaması
Ankara Mamak Belediyesi, görevlerini yerine getirmediği belirlenen Kutludüğün Hayvan Barınağı sorumluları hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi. Belediyeden yapılan açıklamada, internetteki "Mamak Belediyesi hayvanları ölüme terk ediyor" şeklindeki paylaşımlar üzerine, Kutludüğün Hayvan Barınağı'nda kapsamlı incelemeler başlatıldığı belirtildi.
AA
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Belediye'nin açıklamasında, "Verilen talimatlara rağmen barınak sorumlularının görevlerini yerine getirmediği ve bu durumun hayvanların yaşam koşullarını olumsuz etkilediğinin tespit edildiği" ifade edildi ve "Talimatlara ve yönetmeliklere uymayan personel hakkında soruşturma başlatılmış olup, soruşturma süreci boyunca ilgili personelin görevden uzaklaştırılacağını kamuoyuna saygıyla bildiririz" denildi.