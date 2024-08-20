Mamak Belediyesi'nden barınak açıklaması

Belediye'nin açıklamasında, "Verilen talimatlara rağmen barınak sorumlularının görevlerini yerine getirmediği ve bu durumun hayvanların yaşam koşullarını olumsuz etkilediğinin tespit edildiği" ifade edildi ve "Talimatlara ve yönetmeliklere uymayan personel hakkında soruşturma başlatılmış olup, soruşturma süreci boyunca ilgili personelin görevden uzaklaştırılacağını kamuoyuna saygıyla bildiririz" denildi.