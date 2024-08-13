Manisa Büyükşehir Belediyesi: Manisa FK, antrenman tesisinde kaçak su kullandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, bugün yayınladığı yazılı açıklamasında, içme suyu depolarındaki basınç düşüklükleri ve giderek artan su eksilmeleri nedeniyle Yunusemre ilçesi Uncubozköy İçme Suyu Deposu'ndan su verilen bölgelerde teknik incelemeler yapıldığı belirtildi.

Teknik çalışmalar sonucu Manisa FK tarafından kullanılan tesiste su sayacının büyüklüğü de dikkate alındığında su tüketiminin az olduğunun değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, sayacın ölçüm hatası yapıp yapmadığının incelenmesi için söküldüğü kaydedildi.

'Antrenman tesisinde kaçak su kullanıldı'

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Manisa FK'nin kullanmış olduğu tesiste teknik ekiplerimiz tarafından yapılan incelemeler sonucunda, ana içme suyu şebeke hattından doğrudan bağlantı yapılarak, kaçak su kullanıldığı fotoğraf ve video çekimleriyle kayıt altına alınmıştır. Tesiste yapmak istediğimiz detaylı incelemeye kulüp çalışanları tarafından izin verilmediği için emniyet güçlerinin nezaretinde çalışmalar yürütülmüş olup, yine emniyet güçlerinin nezaretinde kaçak su kullanımı tutanak altına alınmıştır. Konuyla ilgili yasal işlemler devam etmektedir."

Kulübün su saatiyle ilgili inceleme ve testlerin sürdüğü aktarılan açıklamada, kulübün herhangi bir mağduriyet yaşamadığı, sökülen sayacın yerine işletme sayacı takılarak tesise su verilmeye devam edildiği bildirildi.

Kulüp belediyeyi suçladı

Manisa FK'den 11 Ağustos'ta yapılan açıklamada ise takımın 10 Ağustos Cumartesi akşamı Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında İstanbulspor ile deplasmanda karşılaştığı esnada Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi personeli olduğunu belirten 6 kişinin, antrenmanların yapıldığı Fikri Bayrıl Spor Tesislerindeki su sayaçlarını usulsüz şekilde söküp götürdüğü kaydedilmişti.