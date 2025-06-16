Manisa'da yeni başkan bugün belli oluyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinde yaşanan talihsiz elektrik kazası sonucu yaşamını yitirmesinin ardından gözler Belediye Meclisi'ne çevrildi. Devam eden soruşturma süreci sürerken, belediye meclisi bugün yeni başkanı seçecek.

Meclis üyeliğinde çoğunluk hangi partide?

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından oluşan meclis aritmetiğine göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyelerle çoğunluğu elinde bulunduruyor. Meclis üye dağılımı şu şekilde:

CHP: 62

AK Parti: 14

MHP: 12

Yeniden Refah Partisi: 1

AK Parti aday çıkarmayacak

Meclis seçimi öncesi dikkat çeken bir açıklama da AK Parti cephesinden geldi. AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, partilerinin bu süreçte aday göstermeyeceğini duyurdu. Süleyman Turgut, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti Manisa Teşkilatımız, Milletvekillerimiz, Belediye Başkanlarımız ve Meclis üyelerimizle aldığımız ortak karar doğrultusunda, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılacak başkanlık seçiminde aday çıkarmayacağımızı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin göstereceği adaya saygı duyacağımızı kamuoyuyla paylaşmak isteriz."