'Mansur Yavaş görevini bırakacak' iddialarına yanıt

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, “Bazı haber bültenleri ve tartışma programlarında, ABB Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın seçimler nedeniyle görevini bırakacağına dair söylemler yer almaktadır. Kanunen de fiilen de böyle bir durum söz konusu değildir” dedi.

Volkan Memduh Gültekin, bugün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Mansur Yavaş’ın 13. Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle görevini bırakacağı iddiasına yanıt verdi.

Gültekin’in paylaşımı şöyle:

“Bazı haber bültenleri ve tartışma programlarında, ABB Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın seçimler nedeniyle görevini bırakacağına dair söylemler yer almaktadır. Kanunen de fiilen de böyle bir durum söz konusu değildir.

Sayın Başkan, görevine devam edecek olup, seçim sonrası da etkin bir Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevi ile -Ankara'da olduğu gibi- kimseyi ayırt etmeden, şeffaf, adil, katılımcı ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı uygulayacaktır.”