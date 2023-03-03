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Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan son dakika açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bugün yaptığı açıklamada göreve davet ettiği Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın ne cevap vereceği merak konusuydu. İki isimden açıklama geldi. Yavaş ve İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı.

Dünya Gazetesi
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter'dan açıklama yaptı. Mansur Yavaş 'Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun iradesi dışında hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Aynı çizgideyiz'' diyerek şu paylaşımı yaptı:

''Bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun iradesi dışında hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Aynı çizgideyiz. Temennimiz, Millet İttifakı’nın tüm paydaşlarıyla yoluna devam etmesidir''

İmamoğlu'ndan Millet İttifakı vurgusu

Ekrem İmamoğlu ise mesajında Millet İttifakı'nın kuruluş amacına vurgu yaparak Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini şu sözlerle paylaştı:  

''Millet İttifakı halkımızın içinden geçtiği zor bir dönemde ağır bir sorumluluk alarak devleti etkin ve demokratik, toplumu huzurlu ve zengin kılma iradesiyle kurulmuş bir siyasi birliktir. Milletimize çaresiz, umutsuz ve yalnız olmadıklarını göstereceklerine inanıyorum''

 