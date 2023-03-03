Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan son dakika açıklaması
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bugün yaptığı açıklamada göreve davet ettiği Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın ne cevap vereceği merak konusuydu. İki isimden açıklama geldi. Yavaş ve İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter'dan açıklama yaptı. Mansur Yavaş 'Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun iradesi dışında hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Aynı çizgideyiz'' diyerek şu paylaşımı yaptı:
''Bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun iradesi dışında hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Aynı çizgideyiz. Temennimiz, Millet İttifakı’nın tüm paydaşlarıyla yoluna devam etmesidir''
Bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun iradesi dışında hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Aynı çizgideyiz.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 3, 2023
Temennimiz, Millet İttifakı’nın tüm paydaşlarıyla yoluna devam etmesidir.@ekrem_imamoglu
İmamoğlu'ndan Millet İttifakı vurgusu
Ekrem İmamoğlu ise mesajında Millet İttifakı'nın kuruluş amacına vurgu yaparak Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini şu sözlerle paylaştı:
''Millet İttifakı halkımızın içinden geçtiği zor bir dönemde ağır bir sorumluluk alarak devleti etkin ve demokratik, toplumu huzurlu ve zengin kılma iradesiyle kurulmuş bir siyasi birliktir. Milletimize çaresiz, umutsuz ve yalnız olmadıklarını göstereceklerine inanıyorum''
CHP’nin öz evladı ve Millet İttifakı’nın Belediye Başkanı olarak milletimizin arzu ettiği birlik içinde, ittifak masasında irademizi temsil eden Sayın @kilicdarogluk’un ve Millet İttifakı’nın, eksilmeden çoğalarak büyüyeceğinden şüphem yoktur. @mansuryavas06— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 3, 2023