Mansur Yavaş'a yönelik soruşturma iznine Özgür Özel'den tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanlığı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında verdiği soruşturma iznine sert sözlerle karşılık verdi. Sürecin siyasi bir operasyon olduğunu belirten Özel, “Bu dosyayla ilgili müfettişler geldi, çalıştı ve raporlarını yazdı. Belediye Başkanı ve özel kalemiyle ilgili hiçbir şey bulmadılar” dedi.

"Yavaş'ı tartıştırmak için yapıyorlar"

Özel, 'daha önce sonuç alınamayan' dosyanın yeniden gündeme getirilmesini "siyasi hamle" olarak nitelendirirken, "Şimdi dönmüşler bir kez daha aynı yerden soruşturma izni vererek yeni bir süreç başlatmak istiyorlar. Buradan bir sonuç alamayacakları belli. Mansur Yavaş’ı tartıştırmak üzerine yaptıkları hamledir" ifadelerini kullandı.

"İmamoğlu’nu hallettik, şimdi sırada Yavaş var’ anlayışı"

Özel, soruşturma kararının Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik siyasi hesap olduğunu öne sürerek, "Hiç eğip bükmeyelim. Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayımızdı, ben de Mansur Bey de oy verdik. Kendilerince Ekrem İmamoğlu’nu hallettik, şimdi bu milletin bizim karşımızda seçebileceği en kuvvetli adaylardan biri Mansur Yavaş. Şimdi onu hedefe koymaya çalışıyorlar. Millet bunu görüyor" dedi.

"Melik Gökçek'e soru soran yok!"

“Mansur Yavaş’la yolsuzluğu aynı cümlede kullanıyorsanız burada kötü niyet var demektir” diyen Özel sözlerini şöyle tamamladı:

"Antalya’da ya da Bodrum’da gerçekten siyasetle bağdaşmayacak bir ilişki gördüğümüzde ilk gün parti ile ilişkilerini kesiyoruz. Ancak bu siyasi operasyonlara karşı belediye başkanlarımızın sonuna kadar arkasındayız. Mansur Yavaş’a ANKAPARK ile ilgili sorular sormuşlar. Melih Gökçek 1 milyar dolar gömdü ANKAPARK’a, ona soru soran yok. Talanı durduran, milyarları kurtaran Mansur Yavaş’a ANKAPARK soruluyor. Biraz utanmak lazım."

Özgür Özel, sürecin hukuken sorunlu olduğunu belirterek, “Danıştay büyük ihtimalle işlemin yürütmesini durduracaktır” değerlendirmesini yaptı.