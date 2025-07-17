Mansur Yavaş’tan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için net mesaj

Dün gazeteci Fatih Altaylı'yı tutuklu bulunduğu Silivri'de ziyaret eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

Daha önce Kılıçdaroğlu’na ‘beni cumhurbaşkanı adayı yaparsanız kabul etmem ve istifa ederim’ dediği iddia edilen Yavaş, iddiayı yalanlamadığını ifade ederek “Sadece o kelimeleri kullanmadım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresinden bazı isimler, ‘Kemal Bey genel başkan olunca hemen Mansur Bey'in adaylığını açıklayacak’ diye çocukça şeyler söylüyorlardı ve bu yayılıyordu. Ben onları susturmak için böyle bir söylemde bulundum” ifadelerini kullandı.

“Hepimizin adayı Ekrem İmamoğlu”

Yavaş, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ise Altaylı'ya şu açıklamalarda bulundu:

“Ekrem Başkan bu durumdayken benim adaylıktan söz etmem ayıptır, terbiyesizliktir. Ben asla böyle bir şey yapmam. Şu an partinin, partimizin, hepimizin adayı Ekrem İmamoğlu. O ve diğer başkanlarımız böyle bir haksızlığın, hukuksuzluğun sonucunda Silivri zindanındayken ben adaylık kelimesini ağzıma almam.”

CHP’li belediyelere yönelik tutuklamaları da sert bir dille eleştiren Mansur Yavaş, “Namuslu, şerefli, onurlu insanlara iftira atıyorlar. Yargılamayın diyen yok ama tutukluluk neyin nesi? Böyle tehdit, şantaj hukuku yok" ifadelerini kullandı.

"CHP'li belediyeler denetimden korkmuyor"

CHP'li belediyelerin denetimden korkmadığını, sürekli de denetlendiklerini ifade eden ABB Başkanı, CHP lideri Özgür Özel’in tutuklamalara karşı düzenlediği mitinglere de destek verdi, "İktidar bundan bu kadar rahatsız oluyorsa demek ki doğru bir şey yapıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili son noktayı koydu

Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalara da nokta koyan Yavaş, "Önemli olan çocuklarımız, torunlarımız, gençler için bu anlayıştan kurtulmak lazım. Kim kurtaracaksa olur. Ben, sen, o, bu yok. Ekrem Başkan olur. Özgür Bey parlıyor artık, o olur. Ben olurum. Birimiz yapsın da kim yaparsa yapsın” diye konuştu.

"Tayyip Bey'den açık ara öndeyiz"

Yavaş, kendi popülaritesinin düşüp düşmediği sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Ben anket falan yaptırmıyorum. Ama Metropol'ün anketini gördüm. Sahibi beni sevmez, ben sahibini sevmem. Orada bana yüzde 60 destek var. Ekrem Bey de bir tık altta. İkimiz de Tayyip Bey'den açık ara öndeyiz. Ama Ekrem Başkan içerideyken bu konuları konuşmam.”