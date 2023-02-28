Mansur Yavaş'tan dikkat çeken 'adaylık' çıkışı: 'Bu benim için görevdir'

Siyasette tüm gözler Millet İttifakı’nın yarın ‘aday’ gündemiyle gerçekleştireceği toplantıya çevrildi. Toplantı öncesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan dikkat çekici bir açıklama geldi.

Yavaş, Millet İttifakı'nın kendisini aday gösterip göstermeyeceğine yönelik soruya, “Bu benim için görevdir o zaman ama sayın genel başkanlar Kılıçdaroğlu ve Akşener’in ortak iradesine karşı bir hareket yapmam mümkün değil” yanıtını verdi.

Habertürk televizyonunda konuşan Yavaş, “Millet İttifakı’nın adayları içinde zikredilen üç isimden birisiniz. Aday mısınız? Bu konuşuluyor mu? Ya da cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda duruşunuz nedir” sorusuna şu yanıtı verdi:

''- Ben de basından okudum ama bu konuda hiç kimseyle bir görüşmem olmadı. Bu konu Altılı Masa’nın konusu.

- Altılı Masa en uygun kararı verecektir.

- Ben görüşlerimi daha evvel de belirttim. Bunu herkes duydu. Dolayısıyla onun üzerine tekrar bir şey söylemeye gerek yok. Altılı Masa bu konuda ne karar verirse ona uyacağız.''