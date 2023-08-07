Mapfre, Samandağ’da depremzedenin elini tuttu

Ziya İPEK

Türkiye’de Mapfre Sigorta iş birliğinde sosyal sorumluluk projeleri yürüten Fundación Mapfre, afetzedelere yönelik destek faaliyetlerine devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Mapfre Fundación sözcülerinden Mapfre Sigorta Genel Müdürü Erdinç Yurtseven’in yanı sıra Mapfre Sigorta Satış Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Komitesi Üyesi Yıldırım Türe ile İBB İstanbul Vakfı Başkanı Perihan Yücel, Hatay Samandağ’da afetten etkilenen depremzedelerle buluştu.

Fundación Mapfre, ülkemizde yaşanan ve Kahramanmaraş başta olmak üzere çevre illeri de etkileyen deprem felaketinin ardından evlerini kaybedenlerin barınma ihtiyacına yönelik ısıtıcılı konteyner ev sağladı. Hatay Samandağ’da oluşturulan yaşam alanını Mapfre Sigorta ve İBB İstanbul Vakfı üst düzey yöneticileri ile Fundación Mapfre gönüllüleri ziyaret etti.

Mapfre Sigorta Genel Müdürü Erdinç Yurtseven, arazisi düzenlenen, altyapısı ve ısınma sistemi hazır şekilde ihtiyaç sahibi ailelere teslim edilen konteyner evlerin, biraz da olsa yaraları sarması ve iyileşmeye yönelik bir adım olmasının umut verici olduğunu söyledi. Yurtseven, “Vakfımız Fundación Mapfre ile birlikte tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yardım çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Konteyner alanımız ve deprem bölgelerine gerçekleştirdiğimiz yardım faaliyetleri süresince iş birliğinde olduğumuz İBB İstanbul Vakfı’na desteklerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum.

Samandağ’da depremzede vatandaşlarımız için oluşturduğumuz bu alandaki ihtiyaçları ve ailelerimizin durumunu takip etmeye devam edecek, destek çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi. Deprem felaketi ile birlikte dünya çapında bir mikro bağış kampanyası düzenleyen Fundación Mapfre, yapılan her bağış karşılığında aynı miktarda bağış gerçekleştirerek depremzedeler için ayrıca fon oluşturdu.