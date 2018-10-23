ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
19 °C
  • Haberler
  • Gündem
  • Mardin'de teröristlerle sıcak temas: 2 asker yaralandı

Mardin'de teröristlerle sıcak temas: 2 asker yaralandı

Mardin’in Dargeçit ilçesi Yanılmaz Mahallesi’nde operasyona çıkan güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada, 2 asker yaralandı.

Mardin'de teröristlerle sıcak temas: 2 asker yaralandı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Mardin'in Dargeçit ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 2 asker ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dargeçit ilçesinin Cehennem Deresi mevkisinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda teröristlerin açtığı ateş sonucu 2 asker ağır yaralandı.

Yaralanan askerler helikopterle sevk edildiği Mardin ve Diyarbakır'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Son dakika operasyon terörist

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.