Mardin'de teröristlerle sıcak temas: 2 asker yaralandı
Mardin’in Dargeçit ilçesi Yanılmaz Mahallesi’nde operasyona çıkan güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada, 2 asker yaralandı.
Mardin'in Dargeçit ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 2 asker ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Dargeçit ilçesinin Cehennem Deresi mevkisinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda teröristlerin açtığı ateş sonucu 2 asker ağır yaralandı.
Yaralanan askerler helikopterle sevk edildiği Mardin ve Diyarbakır'daki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA