DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER LİSTESİ 5 EKİM: Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem, az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?

Marmara Denizi’nde 2 Ekim’de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 13.43’te Marmara Denizi’nde 3,5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sarsıntının, 2 Ekim’deki depremin merkez üssüne yakın bir noktada ve 10,6 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Yetkililer, depremin herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığını bildirdi.