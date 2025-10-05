DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER LİSTESİ 5 EKİM: Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem, az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?

Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem
Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 01.48’de kaydedilen depremin, yerin 10,31 km derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.
Marmara Denizi’nde 2 Ekim’de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 13.43’te Marmara Denizi’nde 3,5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sarsıntının, 2 Ekim’deki depremin merkez üssüne yakın bir noktada ve 10,6 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
Yetkililer, depremin herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığını bildirdi.
Kaynak: HABER MERKEZİ