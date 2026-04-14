Marmara Denizi'nde deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu? İstanbul'da deprem mi oldu?

Marmara Denizi'nde korkutan deprem!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Marmara Denizi'nde Bursa açıklarında deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklanırken derinliği ise 12.04 km olarak gerçekleşti.
Marmara Denizi'nde Bursa açıklarında meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem, kısa süreli paniğe yol açtı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, sarsıntı saat 15:42'de kaydedildi.
Depremin yerin 12,65 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
14 Nisan 2026 son depremler listesi...
15:42 - Marmara Denizi (Karacabey - Bursa) - 3.9
15:09 - Bigadiç (Balıkesir) - 2.0
15:09 - Yahşihan (Kırıkkale) - 1.1
14:21 - Karatay (Konya) - 1.5
13:56 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.9
13:39 - Sincik (Adıyaman) - 1.5
13:18 - Susurluk (Balıkesir) - 1.1
13:17 - Göynük (Bolu) - 1.8
13:17 - Torul (Gümüşhane) - 1.3
13:12 - Bigadiç (Balıkesir) - 1.5
12:48 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3
12:47 - Battalgazi (Malatya) - 2.3
12:29 - Simav (Kütahya) - 1.4
12:00 - Soma (Manisa) - 1.2
12:00 - Mazıdağı (Mardin) - 1.3
11:59 - İnönü (Eskişehir) - 0.8
11:43 - Menemen (İzmir) - 2.2
11:43 - Menemen (İzmir) - 2.3