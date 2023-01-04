Marmara ve İç Ege'de kuraklık kritik seviyelere geldi

Türkiye'de son üç ayda yağışların uzun yıl verilerine göre yüzde 40,6, geçen yıla göre yüzde 31 azalma göstermesiyle kuraklık riski arttı. Yağışların azalmasıyla kuraklık en fazla Marmara ve İç Ege'de hissediliyor.

"Yağışların, kaydedilen normal seviyelerinin önemli ölçüde altına düşmesi sonucu, arazi ve su kaynaklarının olumsuz etkilenmesine ve hidrolojik dengenin bozulmasına sebep olan doğal olay" olarak tanımlanan kuraklık, Türkiye'de yağışlarının azalmasına bağlı olarak son dönemde etkisini artırdı.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle yağışlar azaldığından kuraklık belirgin hale geldi.

Türkiye'de 2 bin 57 gözlem sisteminden elde edilen en az 30 yıllık kesintisiz yağış ve sıcaklık verileri ile üçer aylık dönemler halinde aylık meteorolojik kuraklık analizleri hazırlanıyor.

Buna göre, Marmara Bölgesi'nin tamamında, Ege Bölgesi’nin Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçeleri hariç diğer kesimlerinde, Akdeniz Bölgesi’nin batısı ile doğu kesimlerinde, İç Anadolu Bölgesi’nin ortası ile batısında, Karadeniz Bölgesi’nin yer yer batı, orta ve doğu kesimlerinde, Doğu Anadolu Bölgesi’nin ortası ile kuzey kesimlerinde değişen şiddetlerde kuraklık etkili oldu.

Kuraklık Marmara ile İç Ege'de ileri düzeylerde hissedildi. Diğer illerde ise kuraklık, orta, hafif ve normal değerlerde verilere yansıdı.

Analizlere göre, "olağanüstü kuraklık", "çok şiddetli kuraklık" ve "şiddetli kuraklık" diye tanımlanan ileri düzey kuraklık, Marmara ve Ege'de Tekirdağ ve Çanakkale'nin kıyı kesimleri, İstanbul ve Yalova kıyıları, Edirne ile Burdur ve Uşak çevreleri, Balıkesir, Kütahya ve Bilecik'te, İç Anadolu'da Kırşehir, Çankırı, Konya, Kırıkkale'de, Karadeniz'de de Sinop ve Trabzon'un iç kesimlerinde etkisini gösterdi.

En yağışlı bölgede de yağışlar azaldı

Türkiye'de su yılı yağışları, her sene 1 Ekim'den bir sonraki yılın 30 Eylül tarihine kadar olan dönemi kapsıyor ve bu dönemde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından takip edilerek hesaplanıyor.

2023 su yılının 1 Ekim 2022-3 Ocak 2023 döneminde Türkiye genelinde kaydedilen yağışlar, "normali" olarak adlandırılan ve 1991-2021 dönemini kapsayan uzun yıl verilerine göre yüzde 40,6, geçen yıla göre yüzde 31 azalma gösterdi. Bölgesel olarak en fazla azalma yüzde 54 ile Marmara Bölgesi’nde gerçekleşti.

Türkiye'nin en yağışlı bölgesi Karadeniz'de de yağış geçen yıla göre yüzde 17,6 azaldı.

Ankara'da yüzde 36,3, İstanbul'da 51,8 azaldı

1 Ekim 2022-3 Ocak 2023 tarihleri arasında üç büyük şehirde yağışların azaldığı verilere yansıdı. Ankara'da yağışlarda normaline göre yüzde 36,4, İstanbul’da yüzde 51,8, İzmir’de yüzde 41,7 düşüş ölçülürken, Türkiye'nin buğday ambarı olarak nitelendirilen Konya'da da yüzde 50,3 azalma kaydedildi.

Bu dönemde tüm havzalarda yağışlarda da normaline göre azalma gerçekleşti. Yağışlarda en fazla azalma yüzde 64,6 ile Asi havzasında görüldü. Bu azalmayı yüzde 50,5 ile Marmara havzası, yüzde 47,7 ile Susurluk, yüzde 57,7 ile Kuzey Ege, yüzde 43,5 ile Gediz takip etti.