Marmara'da 170'i aşkın deprem: AFAD Bilim Kurulu'ndan "büyük deprem" açıklaması

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Marmara Denizi'nde son günlerde yaşanan deprem hareketliliği yakından takip ediliyor. AFAD verilerine göre Adalar fayı yakınlarında salı gününden bu yana 170'in üzerinde mikro deprem meydana geldi.

Sarsıntıların büyüklüğü 3,2'ye kadar çıkarken, depremlerin önemli bölümünün Adalar fayına yakın noktalarda gerçekleştiği belirlendi. AFAD Deprem Bilim Kurulu üyeleri, art arda meydana gelen depremlerin ardından merak edilen "Büyük Marmara depreminin habercisi mi?" sorusuna yanıt verdi.

Marmara'daki depremler büyük depremin habercisi mi?

AFAD Deprem Bilim Kurulu üyeleri, mevcut verilerin mikro deprem hareketliliğini büyük bir depremin "öncüsü" veya "habercisi" olarak değerlendirmek için bilimsel dayanak oluşturmadığını bildirdi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, günümüzde bir mikro deprem kümesinin büyük bir depremin habercisi olup olmadığını önceden güvenilir biçimde belirleyebilecek bir yöntem bulunmadığını söyledi.

Sözbilir, bir depremin "öncü şok" olduğunun ancak ardından daha büyük bir deprem meydana gelmesi durumunda geriye dönük olarak anlaşılabileceğini belirtti.

Depremler 5 ila 13 kilometre derinlikte

AFAD'ın değerlendirmelerine göre son sarsıntılar 5 ila 13 kilometre derinlikte ve farklı odak mekanizmalarıyla meydana geldi.

Sözbilir, Marmara'daki benzer mikro deprem hareketliliğinin 1999 Kocaeli-Düzce depremlerinden bu yana belirli aralıklarla devam ettiğini de ifade etti.

Adalar fayının 7 kilometrelik bölümünde hareketlilik

Deprem Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bahadır Aktuğ'un verdiği bilgilere göre Adalar fayı yaklaşık 44 kilometre uzunluğunda.

Son deprem aktivitesi ise fayın yalnızca 7 kilometrelik sınırlı ve lokal bir kesiminde yaşanıyor.

Aktuğ, mevcut verilerde kademeli bir tetiklenmeye işaret edebilecek herhangi bir derinlik veya doğrultu göçünün gözlemlenmediğini belirtti.

"Paniğe kapılmayı gerektirecek bir durum yok"

AFAD Deprem Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy da fayların dönemsel olarak küçük depremler ve deprem kümeleri üretebildiğine dikkat çekti.

AFAD'ın gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Ersoy, vatandaşların paniğe kapılmasını gerektirecek bir durum bulunmadığını söyledi.

Sosyal medyada küçük sarsıntıların ardından büyük bir deprem yaşanacağı yönünde yapılan paylaşımlara da değinen Ersoy, bu tür iddiaların spekülatif olduğunu vurguladı. Depremin kesin zamanının önceden bilinmesinin bilimsel olarak mümkün olmadığını hatırlattı.

"Daha önce de oldu, ardından büyük deprem gelmedi"

Deprem Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış da Marmara'da geçmişte benzer deprem etkinliklerinin birçok kez yaşandığını belirtti.

Barış, bu hareketliliklerin ardından orta büyüklükte ya da büyük bir deprem meydana gelmediğine dikkat çekti.

AFAD Marmara'yı 304 istasyonla izliyor

Marmara Bölgesi, AFAD tarafından 304 deprem gözlem istasyonuyla takip ediliyor. Bölgede ayrıca derinliği 300 metreye ulaşan 10 derin kuyu gözlem istasyonu bulunuyor.

Sistem, büyüklüğü 1'in altında kalan mikro depremleri dahi tespit edebiliyor. Son deprem hareketliliğinde 170'i aşkın sarsıntının kaydedilmesi de bu hassas gözlem ağı sayesinde gerçekleşti.