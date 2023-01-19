Marmara'da fırtına sürüyor: Şehir Hatları, İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

Marmara Bölgesi'nde önceki gün etkisini hissettirmeye başlayan fırtına bugün de devam ediyor. Fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geliyor.

Şehir Hatları, İstanbul Deniz Otobosüleri ve Bursa Deniz Otobüsleri bugün de bazı seferlerini iptal etti.

İDO'dan yapılan açıklamaya göre iptal etilen seferler şöyle:

07:05 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

07:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy,

07:45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy

Şehir Hatları'nın sefer iptalleri

Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş

Bostancı-Karaköy-Kabataş

Maltepe-Adalar

Beşiktaş-Adalar

Avcılar-Bostancı

Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy

Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring hattı)

Üsküdar-Aşiyan

Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü

BUDO'nun sefer iptalleri

07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

08:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),

09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),

10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

10:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)