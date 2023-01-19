Marmara'da fırtına sürüyor: Şehir Hatları, İDO ve BUDO'da sefer iptalleri
Marmara Bölgesi şiddetli lodosa teslim oldu. Etkisini sürdüren fırtına nedeniyle İDO ve BUDO ve Şehir Hatları'nda bugün yapılacak bazı seferlerini iptal etti.
Marmara Bölgesi'nde önceki gün etkisini hissettirmeye başlayan fırtına bugün de devam ediyor. Fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geliyor.
Şehir Hatları, İstanbul Deniz Otobosüleri ve Bursa Deniz Otobüsleri bugün de bazı seferlerini iptal etti.
İDO'dan yapılan açıklamaya göre iptal etilen seferler şöyle:
07:05 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
07:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy,
07:45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy
Şehir Hatları'nın sefer iptalleri
Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş
Bostancı-Karaköy-Kabataş
Maltepe-Adalar
Beşiktaş-Adalar
Avcılar-Bostancı
Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy
Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring hattı)
Üsküdar-Aşiyan
Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü
BUDO'nun sefer iptalleri
07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
08:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),
09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),
10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
10:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)