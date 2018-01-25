Marmara'da kar yağışı sürecek

25 Ocak 2018

Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'un hafif karla karışık yağmur ile kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığında önemli bir değişiklik yaşanmayacak.

İstanbul ve doğusunun hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi beklenen bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerinden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi öngörülüyor.

Vatandaşların, bölge genelinde zaman zaman fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklenen rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı 1

İstanbul: Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı 6

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 8

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, sabah ve öğle saatlerinden sonra yüksek kesimleri yoğun kar yağışlı 11

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 11

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu 4

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur, iç kesimleri kar yağışlı 5

Erzurum: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı 1

Diyarbakır: Çok bulutlu ve kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 8