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Marmara'da kuvvetli rüzgar uyarısı

Yarın, Marmara Bölgesi'nde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esecek rüzgar nedeniyle vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Marmara'da kuvvetli rüzgar uyarısı
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Marmara Bölgesi'nde, yarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar esecek.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yarın bölgede güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ile doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA

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