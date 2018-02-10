10 Şubat 2018

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esecek.

Marmara'da sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde ise öğleden sonra aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklar, mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredecek.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması beklenen bölgenin öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bölgenin güney ile doğusunda pus ve yer yer sis hadisesi beklenirken rüzgarın doğu ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği öngörülüyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu 11

İstanbul: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 12

İzmir: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Adana: Parçalı bulutlu 21

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu 21

Samsun: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu 13

Trabzon: Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 17