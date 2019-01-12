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Marmara'da sıcaklık azalacak

Bölgede sıcaklıkların 1 ila 3 derece azalması öngörülüyor.

Marmara'da sıcaklık azalacak
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Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede çok bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

Edirne ve Kırklareli'nin kuzey kesimleri hariç bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçmesi, sıcaklıkların 1 ila 3 derece azalması öngörülüyor.

Bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetlice (20-40 km/s) eseceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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