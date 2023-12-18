Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.53'te merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Marmara denizinde, Çınarcık ilçesinin 8,52 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 11,18 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

"Gerilim biriktiriyor"

İstanbul ve birçok ilde hissedilen deprem sonrası uzmanlardan art arda açıklamalar geldi. Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından bir harita da paylaşarak, "Marmara Denizi, Çınarcık Çukurluğunda 4,1 deprem oldu. Sanıyorum deprem Adalar Fayının güneyindeki küçük normal faylar üzerinde olmuş olabilir. Fay çözümü ile bu belli olacaktır. Fay haritasını koyuyorum. Marmara’daki sistem gerilim biriktiriyor" ifadelerini kullandı.

"Büyuk deprem beklemiyorum"

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise, "23.57'de Yalova- Çinarcık'da M4,2 deprem 1999 Çınarcık kırığında oldu. Olağan bir gerginlik boşalması. Büyuk deprem beklemiyorum. İstanbul depremini öne çekmez. Sıkıntı yok" dedi.