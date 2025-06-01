İstanbul Maltepe'de Marmaray Süreyya Plajı İstasyonu'nda iki çocuğunun yanında darbedilen ve burnu kırılan baba D.E.'ye yönelik saldırıya, Avukat Cem Duman’dan anlamlı bir destek geldi. Duman, hem adli süreci yakından takip edeceklerini hem de saldırıya tanıklık eden çocukların eğitim masraflarını karşılayacaklarını duyurdu.

"Görüntüleri izleyen her babanın yüreği sızlamıştır"

Duman, "Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Hele ki çocuklarının gözü önünde bir babaya şiddet uygulanması kesinlikle kabul edilemez. Görüntüleri izleyen her babanın yüreği sızlamıştır. Bu durum bizleri derinden üzdü. Davayla ilgili babanın yanında olacağımızı söylemek istiyorum. Bunun yanı sıra o iki çocuğun eğitimleri süresince tüm masraflarını karşılayacağım. Bu tür şiddet eğiliminde olan kişilerin ağır cezalar alması bir nebze de olsa caydırıcılığı arttıracaktır" dedi.

Ne olmuştu?

Olay, 29 Mayıs günü saat 16.45 sularında Marmaray’da yer verme tartışmasıyla başlamıştı. İddiaya göre, D.E. adlı yolcu ile bir kadın arasında başlayan tartışmaya, E.D. (50) isimli başka bir yolcu dahil olmuş ve D.E.'ye saldırmıştı. Kavgaya İ.A. (22) adlı bir diğer yolcu da katılmış, yaşanan arbede cep telefonlarıyla kaydedilmişti.

Saldırı sonucu burnu kırılan D.E. hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İ.A. olay yerinde, E.D. ise daha sonra gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.