Marmaray'ın enerji teli koptu
Ayrılık Çeşmesi istasyonunun yanındaki kara yolundan geçen bir tırın üstünde bulunan kepçenin katener telini koparması sonucu oluşan enerji kesilmesi nedeniyle Marmaray'da seferler aralıklı olarak yapılıyor.
TCDD, Marmaray'da yaşanan teknik arızaya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, "Bugün saat 14.20'de Marmaray'da, Ayrılık Çeşmesi istasyonunun yanındaki kara yolundan geçen tırın üstünde bulunan kepçe katener telini koparmıştır. Enerji kesilmesi nedeniyle 15.20'de Marmaray seferleri durdurulmuştur. Saat 16.00'dan itibaren Marmaray tren seferleri yeniden başlatılmış olup fasılalı devam etmektedir." bilgisine yer verildi.
Marmaray'da oluşan arızanın ardından yolcular tünelde bir süre yürüyerek istasyonlara ulaşmıştı.