Marmaris'te üç futbol sahası büyüklüğünde orman yandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Yangında yaklaşık 3 futbol saha büyüklüğündeki alan küle döndü.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hisarönü Mahallesi Asparan mevkisinde bugün öğle saatlerinde ormanlık alanda iki ayrı noktada henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 9 helikopter 15 arazöz ve çok sayıda orman yangını söndürme ekipleri alevlere, karadan ve havadan müdahale etti.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrole alınan yangında soğutma çalışması başlatıldı. Yangında 2 hektar alan zarar gördü.