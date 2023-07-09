Marmaris'te üç futbol sahası büyüklüğünde orman yandı

Hisarönü Mahallesi Asparan mevkisinde bugün öğle saatlerinde ormanlık alanda iki ayrı noktada henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 9 helikopter 15 arazöz ve çok sayıda orman yangını söndürme ekipleri alevlere, karadan ve havadan müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrole alınan yangında soğutma çalışması başlatıldı. Yangında 2 hektar alan zarar gördü.