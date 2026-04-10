Mart 2026'ya ilişkin küresel sıcaklık verileri, iklim değişikliğine dair dikkat çekici göstergeler sunmaya devam etti. Açıklanan verilere göre, dünya genelinde mart ayı sıcaklıkları uzun dönem ortalamalarının üzerinde gerçekleşti.

Mart 2026 en sıcak dördüncü mart oldu

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) bünyesinde faaliyet gösteren Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S) verilerine göre, mart ayında küresel ortalama yüzey sıcaklığı 13,94 derece olarak ölçüldü. Bu değer, sanayi öncesi dönem ortalamasının 1,48 derece üzerine çıkarken, 1991-2020 ortalamasını da 0,53 derece aştı.

Bu sonuçla Mart 2026, kayıtlardaki en sıcak dördüncü mart ayı olarak kayda geçti. Daha önce en sıcak mart ayı 2024'te ölçülürken, 2025 ikinci, 2016 ise üçüncü sırada yer almıştı.

Deniz yüzeyi sıcaklıkları yüksek seyrediyor

C3S verileri, küresel deniz yüzeyi sıcaklıklarının da yüksek seyrini sürdürdüğünü ortaya koydu. Mart ayında ortalama deniz yüzeyi sıcaklığı 20,97 derece ile kayıtlardaki en yüksek ikinci mart değeri oldu.

Avrupa'da sıcaklıklar ortalamanın üzerinde

Avrupa genelinde ise mart ayı, en sıcak ikinci mart olarak kayıtlara geçti. Kıta genelinde ortalama yüzey sıcaklığı 5,88 derece olarak ölçülürken, bu değer 1991-2020 ortalamasının 2,27 derece üzerinde gerçekleşti. En sıcak mart ayı ise 2025 yılında kaydedilmişti.

Aynı dönemde Avrupa'nın büyük bölümü ile ABD'nin özellikle batı kesimlerinde uzun süreli sıcak hava dalgaları etkili olurken, Alaska, Kanada'nın geniş bir kısmı ve Grönland'ın güneyinde ise alışılmadık derecede soğuk hava koşulları görüldü.

"İklim sistemi üzerindeki baskı artıyor"

C3S Direktörü Carlo Buontempo, verilerin iklim sistemine yönelik baskının sürdüğünü ortaya koyduğunu belirterek, "Ortalama sıcaklık sanayi öncesi seviyelerin 1,48 derece üzerine çıktı, mart ayı için en düşük Arktik deniz buzu alanı kaydedildi ve deniz yüzeyi sıcaklıkları yeniden tarihsel zirvelere yaklaştı. Her bir gösterge tek başına dikkati çekici ama birlikte ele alındığında ise sürekli ve hızlanan bir baskı altındaki iklim sistemini gözler önüne seriyor" ifadelerini kullandı.