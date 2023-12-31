MASAK 40 personel alacak

Konuya ilişkin sınav ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, giriş sınavı, 2 Mart 2024'te, yazılı ve sözlü olmak üzere, klasik usulle gerçekleştirilecek.

Başvurular, 15-26 Ocak 2024 tarihlerinde, e-Devlet sisteminden Hazine ve Maliye Bakanlığı-Kariyer Kapısı İşe Alım veya Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) veya e-insan platformu üzerinden, sınav başvuru ekranı kullanılarak, elektronik ortamda yapılacak.