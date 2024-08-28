MASAK raporu: Hayvan derneğine 30 milyon liralık bağış yöneticilerin hesaplarına aktarılmış!

İstanbul'un Silivri ilçesinde sokak hayvanlarının barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan Silivri Canları 2. Hayat Melekleri Derneği'ne yönelik Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. Derneğin yöneticisi M.Y. 'dolandırıcılık' ve 'barınma amaçlı bırakılan hayvanları sattığı' iddialarıyla tutuklu.

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

Üç yıl 37 milyon lira bağış

Raporda, 2018'de Silivri'deki sokak hayvanlarının barınma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 2018'de kurulan derneğin 2021 ve 2024 tarihleri arasında bağış adı altında yardım toplamaya başladığı aktarıldı.

Yöneticilerin hesaplarına gönderilmiş

Derneğin hesaplarına 2021-2024 arasında 37 milyon 323 bin 777 lira tutarında para girişinin olduğu, bunun 30 milyon lirasının bağış olarak toplandığı belirtilerek, paraların yaklaşık 3 bin işlemle dernek başkanı, yöneticisi ve üyesi pozisyonunda bulunan şahısların şahsi hesabına geçirildiği kaydedildi.

'Aklanmaya çalışıldı'

Raporda, bahse konu bağış paralarının bir kısmının İstanbul'da kozmetik malzeme hizmeti veren bir firma üzerinden harcama, fatura gibi açıklamalar yazılıp gönderilerek aklanmaya çalışıldığı anlatıldı.

Rapor üzerine çalışma yapan polis ekipleri, gelen bağış paralarını şahsi hesaplarına geçirdiği tespit edilen 5 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürüldü.