MasterChef Türkiye 2025: Elenen isim belli oldu! MasterChef’ten kim elendi? (10 Ekim Final)

MasterChef’in dün TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümü bir sevinç, bir de hüzne sahne oldu.

Yarışmacılardan biri 2025 sezonunun ilk kaşığını aldı. Bir yarışmacı ise yarışmaya veda etti.

MasterChef 2025’ten 10 Ekim’de kim elendi?

MasterChef Türkiye'de bu hafta kurulan Mavi ve Kırmızı takım arasında kıyasıya bir yarış vardı.

Başarısız olan Sezer, Çağlar, Sümeyye, Aslı, Barış, Ayten, İhsan eleme potasına girdi.

Eleme potasında yaratıcılık oyunun alıç ile en iyi tabağı Sezer yaptı.

Sezer'in tabağı şefler tarafından 2025 sezonunun ilk kaşığına değer görüldü.

MasterChef Türkiye'de bu hafta yarışmaya veda eden isim İhsan oldu.