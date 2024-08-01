MasterChef'te ana kadroya kim girdi? 17. yarışmacı belli oldu! (MasterChef 2024 ana ve yedek kadro)

MasterChef Türkiye 2024 sezonunun ana kadro mücadelesi heyecanla devam ediyor. Bu sezon, yarışmacılar toplam dört gruba ayrılarak her hafta beş kişilik ana kadroya girmek için kıyasıya bir mücadeleye giriyorlar.

Son bölümde, dördüncü grubun yarışmacıları da ana kadroya adlarını yazdırmak için büyük bir sınav verdi. Peki ana kadroya giren 17. yarışmacı kim oldu? İşte ayrıntılar...

MasterChef Türkiye 2024, 17. yarışmacı kim oldu?

İkinci etapta yarışmacılardan "Biryani" yapılması istendi. Mehmet, Danilo ve Somer Şef tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Emre ana kadroya giren 17. yarışmacı olarak önlüğün sahibi oldu.

MasterChef Türkiye 2024 ana kadroda kimler (hangi yarışmacılar) var?

1 - Zeynep

2 - Hakan

3 - Onur

4 - Ümmühan

5 - Deniz

6 - Çağlar

7 - Serhat

8 - Alper

9 - Ayşe

10 - Beril

11 - Semih

12 - Eda

13 - Muratcan

14 - Zeynep

15 - Nigar

16 - Beyza

17 - Emre

MasterChef'te yedeklerden giren yarışmacılar kimler? (Yedek kadro)

* Erim

* Zübeyde

* Bera

* Huriye

* Bartu

* Şeyhmus

* Şirin

* Yudum

* Enes

* Akın

* Ensar