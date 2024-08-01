MasterChef'te ana kadroya kim girdi? 17. yarışmacı belli oldu! (MasterChef 2024 ana ve yedek kadro)
Akşam kuşağının çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef'in 2024 ana kadrosuna giren yarışmacılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Peki MasterChef ana kadroya en son hangi yarışmacı girdi? İşte MasterChef 2024 ana ve yedek kadrosu ve 17. yarışmacı...
MasterChef Türkiye 2024 sezonunun ana kadro mücadelesi heyecanla devam ediyor. Bu sezon, yarışmacılar toplam dört gruba ayrılarak her hafta beş kişilik ana kadroya girmek için kıyasıya bir mücadeleye giriyorlar.
Son bölümde, dördüncü grubun yarışmacıları da ana kadroya adlarını yazdırmak için büyük bir sınav verdi. Peki ana kadroya giren 17. yarışmacı kim oldu? İşte ayrıntılar...
MasterChef Türkiye 2024, 17. yarışmacı kim oldu?
İkinci etapta yarışmacılardan "Biryani" yapılması istendi. Mehmet, Danilo ve Somer Şef tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Emre ana kadroya giren 17. yarışmacı olarak önlüğün sahibi oldu.
MasterChef Türkiye 2024 ana kadroda kimler (hangi yarışmacılar) var?
1 - Zeynep
2 - Hakan
3 - Onur
4 - Ümmühan
5 - Deniz
6 - Çağlar
7 - Serhat
8 - Alper
9 - Ayşe
10 - Beril
11 - Semih
12 - Eda
13 - Muratcan
14 - Zeynep
15 - Nigar
16 - Beyza
17 - Emre
MasterChef'te yedeklerden giren yarışmacılar kimler? (Yedek kadro)
* Erim
* Zübeyde
* Bera
* Huriye
* Bartu
* Şeyhmus
* Şirin
* Yudum
* Enes
* Akın
* Ensar